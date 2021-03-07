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ضبط 41590 مخالفة لتدابير “كورونا” خلال أسبوع

ضبط 41590 مخالفة لتدابير “كورونا” خلال أسبوع
http://almnatiq.net/?p=958268
المناطق - واس

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا ( كوفيد -19)، خلال الفترة من 16 / 7 / 1442هـ إلى 22 / 7 / 1442هـ (41590) مخالفة.

وأوضحت الإحصائية التي نشرها حساب وزارة الداخلية، أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع بـ (17321) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (8961)، ثم المنطقة الشرقية بـ (4962)، ومنطقة القصيم بـ (2446)، ومنطقة المدينة المنورة بـ (1948)، ومنطقة الجوف بـ (1426)، ومنطقة تبوك بـ (1185)، ومنطقة الباحة بـ (913)، ومنطقة حائل بـ (800) ومنطقة عسير بـ (717)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ (520)، ثم منطقة نجران بـ (200) وأخيراً منطقة جازان بـ (191).

وشددت وزارة الداخلية، على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

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