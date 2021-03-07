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أمير جازان يستقبل رئيس القطاع الجنوبي بشركة المياه الوطنية

أمير جازان يستقبل رئيس القطاع الجنوبي بشركة المياه الوطنية
http://almnatiq.net/?p=958275
المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه اليوم، رئيس القطاع الجنوبي بشركة المياه الوطنية المهندس عبدالله العمري، ومدير إدارة خدمات المياه بالمنطقة المهندس بندر بن ناصر جبر.

واطلع سموه خلال اللقاء على التقرير السنوي الإدارة العامة لخدمات المياه لعام ٢٠٢٠م ، والخدمات التي تقدمها إدارة المياه في المنطقة في مجال شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وإيصالها لمنازل المواطنين، مستمعا لشرح مفصل عن المشروعات التي تم استلامها والبالغ عددها 9 مشروعات بيئية ومائية بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 458 مليون ريال، والمشروعات الجاري تنفيذها بأكثر من 202 مليون ريال، وإضافة لتشغيل المرحلة الثانية من محطة تنقية المياه بسد وادي بيش ، ومحطة تنقية المياه بسد وادي جيزان، ورفع نسبة تغطية خدمات المياه والصرف الصحي، وخفض نسبة الفاقد في شبكة المياه، والاستفادة من المياه المعالجة ثلاثياً بما يحقق استدامة الموارد ودعم التنمية البيئية بالمنطقة وخدمة أهالي المناطق الجبيلة ومشروع سقيا زراعة البن بها.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله الصقر.

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