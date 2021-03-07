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نائب أمير جازان يتسلم التقرير السنوي لشركة المياه الوطنية للقطاع الجنوبي

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نائب أمير جازان يتسلم التقرير السنوي لشركة المياه الوطنية للقطاع الجنوبي

نائب أمير جازان يتسلم التقرير السنوي لشركة المياه الوطنية للقطاع الجنوبي
http://almnatiq.net/?p=958282
المناطق - جازان

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه اليوم، على التقرير السنوي للإدارة العامة لخدمات المياه لعام ٢٠٢٠ ، الذي قدمه رئيس القطاع الجنوبي بشركة المياه الوطنية المهندس عبدالله العمري، ومدير إدارة خدمات المياه بالمنطقة المهندس بندر بن ناصر جبر.

واستمع إلى شرح عن التقرير والخدمات التي تقدمها خدمات مياه جازان وأهم الإنجازات التي تم تحقيقها خلال العام الماضي ، ومنها استلام تسعة مشروعات مائية وبيئية بأكثر من 458 مليون ريال ، وترسية واستلام مواقع مشروعات بأكثر من 202 مليون ريال ، وتشغيل المرحلة 2 من محطة تنقية المياه بسد وادي بيش، وتنفيذ محطة تنقية المياه بسد وادي جيزان ، وزيادة نسب تغطية مدن ومحافظات المنطقة بالمياه وكميات وساعات ضخ المياه بها، وتدشين مبادرة سقيا مزراع البن بمحافظات القطاع الجبلي بالمنطقة.

وأكد سموه أهمية الدور المناط بإدارة خدمات المياه بمنطقة جازان والجهود المبذولة لخدمة الأهالي والمقيمين بالمنطقة.

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