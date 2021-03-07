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“البيئة” تعلن مواعيد صرف الدعم المادي لمستفيدي برنامج “ريف”

“البيئة” تعلن مواعيد صرف الدعم المادي لمستفيدي برنامج “ريف”
http://almnatiq.net/?p=958292
المناطق - الرياض

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة مواعيد صرف الدعم المادي غير المسترد لمستفيدي برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة ”ريف“.
 
وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة أن مواعيد الصرف لكافة القطاعات يتراوح صرفها من اليوم الأول وحتى العاشر من بداية كل شهر ميلادي، مشيرة إلى أن تكرار صرف الدعم يختلف وفقًا للقطاع المسجل، وذلك بحسب ما أعلنه البرنامج عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
 
 وأكدت الوزارة أن مركز الاتصال الموحد الخاص ببرنامج ريف 19930 سيكون على أتم الاستعداد لكافة الاستفسارات المتعلقة بالدعم، في تمام الساعة الثامنة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، مبينة أنه يمكن للمستفيدين كذلك التواصل بشكل أسرع عبر حساب “تويتر” الخاص بالبرنامج [email protected] .
 
يذكر أن برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف” يختص بدعم صغار المنتجين الزراعيين عبر الدعم المادي المباشر وعبر المشاريع، والمبادرات الخاصة لدعم المستفيدين لكل من قطاعات البن، العسل، الفواكه، المحاصيل البعلية، الماشية، والأسماك، حيث يستقبل البرنامج طلبات الدعم عبر بوابة ريف الإلكترونية https://reef.gov.sa.

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