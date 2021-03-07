أمير مكة يشهد إعلان جوائز “موهبة” (إبداع 2021) والمتأهلين لمسابقة آيسف الدولية

يشهد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة غداً ، إعلان مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” أسماء الفائزين بجوائز معرض إبداع للعلوم والهندسة “إبداع 2021” في نسختها الحادية عشرة، بالشراكة مع وزارة التعليم .



وسيقام حفل بمناسبة إعلان الجائزة بمقر إمارة منطقة مكة المكرمة ، بمشاركة افتراضية من جميع الطلبة المشاركين في معرض إبداع 2021 ، عبر منصات ” موهبة ” على مواقع التواصل الاجتماعي ، عند الساعة الـ11 صباحا، يحضره جميع الطلبة المشاركين الذين سبق وأن تأهلوا لهذة المرحلة من مراحل الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2021” من مختلف مناطق المملكة افتراضياً.



وشهد الأسبوع المنصرم أعمال تحكيم 150 مشروعاً وصلت للمرحلة النهائية من بين نحو 51 ألف مشروع مشارك من مختلف مناطق المملكة في معرض إبداع للعلوم والهندسة (إبداع 2021) في 22 مجالاً علمياً ، وشارك في التحكيم 54 خبيراً وباحثاً وأكاديمياً، يمثلون 19 جهة من القطاعين الحكومي والخاص.



ويشارك في هذا المعرض عدد من الشركاء الاستراتيجيين والرعاة : وزارة التعليم، وجامعة الملك عبدالعزيز، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة السعودية للفضاء، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة اكسون موبيل، وشركة الغاز والتصنيع الأهلية.



وستقدم العديد من الجهات والشركات والهيئات الحكومية والخاصة عدداً من الجوائز الخاصة للمشاريع المتميزة في مجالات اهتمام تلك الجهات.



ويعد أولمبياد إبداع مسابقةً علمية سنوية، تقوم على أساس التنافس في المجالات العلمية، من خلال تقديم مشروعات وفق معايير علمية محدّدة ، بهدف تحديد المشروعات المتميزة لترشيحها للمراحل التنافسية الأعلى ، ويتكون من ست مراحل تبدأ بتسجيل معلومات الطالب، ثم مرحلة المحاضرات التدريبية للطلبة والمشرفين، ومرحلة تسجيل معلومات المشروع إلكترونياً، ورفعه على موقع “موهبة”، ثم المرحلة الرابعة، وتشمل التحكيم الإلكتروني للمشاريع من قبل نخبة من الأكاديميين والمختصين، وفق معايير علمية محددة، وإعلان أسماء المرشحين للمعارض المركزية، ورفع نماذج إبداع على الموقع الإلكتروني، ثم المرحلة الخامسة، وتضم تنظيم المعارض المركزية والورش التدريبية المصاحبة لها، والتي تقام على ثلاث مراحل، وإعلان المتأهلين للتصفية النهائية، وتحديث المشاركين لمعلومات مشاريعهم، ثم المرحلة السادسة والأخيرة والخاصة بإقامة معرض “موهبة” للعلوم والهندسة، تليه الورش التأهيلية للمشاركة الدولية في معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة “آيسف” بالولايات المتحدة الأمريكية في مايو المقبل.



يشار إلى أن أولمبياد “إبداع 2021” في عامه الحادي عشر ، حيث انطلقت أولى دوراته في عام 2011 يجسد الشراكة المميزة والناجحة بين “موهبة” التي تعد الأولى عالمياً في مجال اكتشاف الموهبة ورعايتها ووزارة التعليم، للارتقاء بمجتمع الموهبة والإبداع في ‏المملكة ودعم مسيرته التنموية، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للإبداع ، ويعقد سنوياً حيث يساهم آلاف المشرفين التعليميين، وإدارات الموهوبين في الوزارة، مع باحثين من جهات مختلفة لدعم الطلبة في مشاريعهم البحثية.

