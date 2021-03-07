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تعديل وزاري على الحكومة الأردنية

تعديل وزاري على الحكومة الأردنية
http://almnatiq.net/?p=958315
المناطق - وكالات

أُعلِن في الأردن اليوم أن الملك عبدالله الثاني أصدر مرسوماً ملكياً بإجراء تعديل على حكومة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، يعدّ الأول منذ تشكيلها في الثاني عشر من أكتوبر الماضي، شمل تعيين 10 وزراء جدد من بينهم وزير للداخلية .

وعُيّن خلال المرسوم عدد من الوزراء، حيث تم تعيين مازن الفراية وزيراً للداخلية، وصخر دودين وزيراً للإعلام، وعلي العايد وزيراً للثقافة، ووجيه عزايزة وزيراً للنقل، ومحمد النجار وزيراً للمياه والري، وخالد الحنيفات وزيراً للزراعة، وأحمد الزيادات وزيراً للعدل، ومحمد أبو قديس وزيراً للتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، ومحمود الخرابشة وزير دولة للشؤون القانونية، ومعن القطامين وزيراً للعمل .

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