نائب أمير الشرقية يلتقي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس

المناطق - الدمام:

التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير المنطقة الشرقية معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، واطلّع سموه خلال اللقاء على تقرير عن أعمال وأنشطة الهيئة وبرامج التعاون مع الشركاء في المنظومة الوطنية والمتضمن مجموعة من الأعمال والمبادرات التي أطلقتها الهيئة خلال العام 2020م بهدف رفع مستوى سلامة وجودة المنتجات والسلع بالأسواق التجارية.

وشدد سموه على ضرورة أن تعمل الهيئة على التأكد من جودة الواردات من السلع والمنتجات بما يحفظ صحة المجتمع وإمكاناته ويرفع من معدلات جودة الحياة.

في السياق نفسه، قدم معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة شكره لنائب أمير المنطقة الشرقية على التوجيهات السديدة مؤكدا على حرص الهيئة على حماية الوطن والمجتمع.