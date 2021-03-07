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رئيس جامعة بيشة يعتمد البرامج التدريبية والتطويرية لعمادة الموارد البشرية

رئيس جامعة بيشة يعتمد البرامج التدريبية والتطويرية لعمادة الموارد البشرية

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رئيس جامعة بيشة يعتمد البرامج التدريبية والتطويرية لعمادة الموارد البشرية

رئيس جامعة بيشة يعتمد البرامج التدريبية والتطويرية لعمادة الموارد البشرية
http://almnatiq.net/?p=958333
المناطق - بيشة:

اعتمد رئيس جامعة بيشة الأستاذ الدكتور محمد بن محسن صفحي برامج التدريب والتطوير لعمادة الموارد البشرية لعام 2021م، والتي تهدف إلى إكساب الموظفين والموظفات المهارات اللازمة لأداء الأعمال الإدارية، ودعم التطوير الذاتي وتطوير أدائهم بما ينعكس على جودة الأداء والعمل.

وأوضحت عمادة الموارد البشرية أن البرامج شملت دورات عامة في مجالات التقنية كبرنامج الوورد وبرنامج إكسل، وتصميم المنصات الإلكترونية، بالإضافة إلى المهارات الإدارية مثل: فن كتابة الخطابات الرسمية، ومهارات السكرتارية، وإدارة الوقت، وإدارة المهام، ومهارات كتابة التقارير، ومهارات إدارة الذات، وكتابة الخطة الشخصية، وبناء العلاقات الناجحة، ومهارات الاتصال الفعال، والسلوك التنظيمي، ومهارات التعامل مع ضغوط العمل، وأخلاقيات المهنة، والنجاح في بيئة العمل، والتعامل مع الرؤساء.

كما تضمنت البرامج برنامجًا لتطوير أداء القيادات الإدارية وإكسابهم المهارات اللازمة لأداء أعمالهم بتميز وفاعلية، ويتكون من ثلاثة مراحل لا يحق للمتدرب أن ينتقل للمرحلة التالية إلا بعد اجتياز المرحلة الأولى، وتتمثل المرحلة الأولى في المرحلة التأسيسية وتتضمن عشر دورات تدريبية، والمرحلة الثانية مرحلة الدورات التخصصية بحيث يحصل المتدرب على دورة متخصصة في إحدى جهات التدريب المعتمدة داخل المملكة، والمرحلة الثالثة الزيارات الميدانية حيث يتاح للمتدرب في هذه المرحلة زيارة إدارة مماثلة لإدارته الحالية في إحدى الجامعات الأخرى للاطلاع على أعمالهم وخططهم العملية والاستفادة من ذلك ونقل الخبرات لإدارته بالجامعة.

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