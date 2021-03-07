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فيديو.. طائرات التحالف تستهدف مخازن وقود صواريخ بالستية تابعة للحوثيين

فيديو.. طائرات التحالف تستهدف مخازن وقود صواريخ بالستية تابعة للحوثيين
http://almnatiq.net/?p=958337
المناطق - الرياض

أكدت قيادة قوات التحالف أنها لن تتهاون مع الحوثيين وتهديداتهم لأمن وسلامة المواطنين والمقيمين في أراضي المملكة.

وأثبتت العملية العسكرية أن المدنيين خط أحمر لقوات التحالف، وذلك من خلال الضربات التي شنّتها على المليشيا الحوثية الإرهابية، التي جاءت رداً على التهديدات الأخيرة للمليشيا الحوثية التي استهدفت بها المدنيين والأعيان المدنية.

كما جاءت العملية العسكرية النوعية لقوات التحالف رداً على تهديدات المليشيا الحوثية المتعمدة والممنهجة التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية في اليمن ودول الجوار، ولتؤكد للمليشيا أن أمن وسلامة المدنيين خط أحمر.

يشار إلى أن المليشيات الإرهابية واصلت ارتكاب الجرائم واستهداف المدنيين خلال الأيام الماضية، فيما تنجح القوات في التصدي لتلك العمليات الإرهابية ببسالة، حيث كشفت مقاطع فيديو الضربات التي شنتها قوات التحالف.

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