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الأمير فيصل بن خالد يرأس اجتماع لجنة الطوارئ بالحدود الشمالية

الأمير فيصل بن خالد يرأس اجتماع لجنة الطوارئ بالحدود الشمالية

منطقة الحدود الشمالية
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الأمير فيصل بن خالد يرأس اجتماع لجنة الطوارئ بالحدود الشمالية

الأمير فيصل بن خالد يرأس اجتماع لجنة الطوارئ بالحدود الشمالية
http://almnatiq.net/?p=958340
المناطق - واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس لجنة الطوارئ بالمنطقة اليوم -عن بعد -، اجتماعاً للجنة.
واستعرض الاجتماع الجهود المبذولة من الشؤون الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا، والوضع الوبائي بالمنطقة ومدى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية في الأماكن العامة وأماكن التسوق والتنزه وجوامع ومساجد المنطقة, بالإضافة لعرض تقرير حول الجولات التفتيشية من قبل الجهات الحكومية.
وبحث الاجتماع أهمية تكثيف الجولات الرقابية والإشراقية ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة للأنشطة كافة، وذلك للمحافظة على الصحة العامة للمجتمع، وحماية المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية على جميع المستويات.
واستمع سموه لشرح من ممثلي الجهات المشاركة وتشمل أمانة المنطقة، والشرطة، ووزارة التجارة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصحة، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الإعلام، ووزارة النقل، والهيئة العامة للجمارك، وهيئة الغذاء والدواء، والغرفة التجارية، وممثل الهيئة السعودية للمدن الصناعية، ومناطق التقنية “مدن”، عن الأعمال والمهام المناطة بكل جهة بما يضمن نجاح الجهود الأمنية وتوفير الخدمات بالمنطقة.
كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت بشأنها التوصيات اللازمة.

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