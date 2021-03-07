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رئيس جامعة شقراء يصدر قرارًا بترقية 82 عضو هيئة تدريس

رئيس جامعة شقراء يصدر قرارًا بترقية 82 عضو هيئة تدريس
http://almnatiq.net/?p=958355
المناطق - الرياض:

أصدر رئيس جامعة شقراء الأستاذ الدكتور علي بن محمد السيف، اليوم الأحد، قرارًا بترقية 82 عضو هيئة تدريس إلى المراتب (محاضر – أستاذ مساعد – أستاذ مشارك – أستاذ)، مما يساهم في تدعيم الكادر الأكاديمي بكافة كليات الجامعة، وتطوير الأداء في العملية التعليمية بالجامعة.

ووجه رئيس الجامعة التهنئة لكافة أعضاء وعضوات التدريس الذين تمت ترقيتهم وبارك لهم بهذه المناسبة، سائلًا المولى عز وجل أن يجعلها عونًا لهم في خدمة القيادة والوطن وحافزًا لبذل المزيد من العطاء لتحقيق رؤية ورسالة الجامعة.

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