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جامعة القصيم تحقق المركز الثاني في العروض المرئية بملتقى الأندية الطلابية لجامعات المملكة

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جامعة القصيم تحقق المركز الثاني في العروض المرئية بملتقى الأندية الطلابية لجامعات المملكة

جامعة القصيم تحقق المركز الثاني في العروض المرئية بملتقى الأندية الطلابية لجامعات المملكة
http://almnatiq.net/?p=958356
المناطق - القصيم:

حققت جامعة القصيم، ممثلةً في نادي الإعلام الطلابي بعمادة شؤون الطلاب، المركز الثاني في فرع العروض المرئية ضمن منافسات ملتقى الأندية الطلابية لجامعات المملكة، الذي اختتمت فعالياته الأربعاء الماضي الموافق 19/7/1442هـ، في جامعة الملك خالد برعاية وزير التعليم الدكتور حمد آل شيخ، بمشاركة ٢١ جامعة.

وتضمن الملتقى ثلاثة مجالات هي: التجارب المتميزة، والعروض المرئية، وأوراق العمل، حيث حقق العرض المرئي لجامعة القصيم عن جهود الأندية الطلابية أثناء جائحة كورونا المركز الثاني من بين ٢١ جامعة نافست بعروض مختلفة.

في ذات السياق، عبر عميد شؤون الطلاب الدكتور محمد العجلان، عن شكره وتقديره للأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود رئيس الجامعة، والدكتور محمد العضيب وكيل الشؤون التعليمية، على دعمهما للأندية الطلابية، وتوفير كافة الإمكانات لها، مما أسهم في تحقيق نتائج مميزة بين الجامعات السعودية، مشيراً إلى أن تمكين الطلاب وإعطائهم الفرصة الكافية في الأندية الطلابية أدى إلى تحقيق هذا التميز، بما يساهم في تفعيل وتحقيق رؤية 2030 لطلاب الجامعات وإظهار مهارات وتجارب الطلاب في الأندية الطلابية ومدى فعاليتها والإسهام في العلم والتعليم.

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