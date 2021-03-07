احدث الأخبار

جامعة “كاوست” تواكب اليوم العالمي للمرأة بأول ملاحة سعودية وأخرى متصدرة عالمياً في المشاريع الناشئة
محليات
 جامعة القصيم تحقق المركز الثاني في العروض المرئية بملتقى الأندية الطلابية لجامعات المملكة
أبرز المواد
 بوادر الربيع بتبوك تستهل بساطها الأخضر بـ” زهرة الأقحوان “
منطقة تبوك
 رئيس جامعة شقراء يصدر قرارًا بترقية 82 عضو هيئة تدريس
أبرز المواد
 البنك المركزي يعلن تمديد فترة برنامجي “تأجيل الدفعات” و”التمويل المضمون”
أبرز المواد
 القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط (21) مخالفاً لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي
أبرز المواد
 رئيس الوزراء الماليزي يصل إلى المدينة المنورة
محليات
 الأمير فيصل بن خالد يرأس اجتماع لجنة الطوارئ بالحدود الشمالية
منطقة الحدود الشمالية
 فيديو.. طائرات التحالف تستهدف مخازن وقود صواريخ بالستية تابعة للحوثيين
أبرز المواد
 رئيس جامعة بيشة يعتمد البرامج التدريبية والتطويرية لعمادة الموارد البشرية
أبرز المواد
 نائب أمير الشرقية يلتقي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس
أبرز المواد
 متحدث الصحة: لا زلنا نرصد تذبذبًا في مستوى الإصابات.. وعلى الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
جامعة “كاوست” تواكب اليوم العالمي للمرأة بأول ملاحة سعودية وأخرى متصدرة عالمياً في المشاريع الناشئة

جامعة “كاوست” تواكب اليوم العالمي للمرأة بأول ملاحة سعودية وأخرى متصدرة عالمياً في المشاريع الناشئة

محليات
جامعة القصيم تحقق المركز الثاني في العروض المرئية بملتقى الأندية الطلابية لجامعات المملكة

جامعة القصيم تحقق المركز الثاني في العروض المرئية بملتقى الأندية الطلابية لجامعات المملكة

أبرز المواد
بوادر الربيع بتبوك تستهل بساطها الأخضر بـ” زهرة الأقحوان “

بوادر الربيع بتبوك تستهل بساطها الأخضر بـ” زهرة الأقحوان “

منطقة تبوك
رئيس جامعة شقراء يصدر قرارًا بترقية 82 عضو هيئة تدريس

رئيس جامعة شقراء يصدر قرارًا بترقية 82 عضو هيئة تدريس

أبرز المواد

جامعة “كاوست” تواكب اليوم العالمي للمرأة بأول ملاحة سعودية وأخرى متصدرة عالمياً في المشاريع الناشئة

جامعة “كاوست” تواكب اليوم العالمي للمرأة بأول ملاحة سعودية وأخرى متصدرة عالمياً في المشاريع الناشئة
http://almnatiq.net/?p=958374
المناطق - واس

واكبت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” احتفال العالم باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس تحت عنوان “المرأة في القيادة” ، وذلك من خلال صناعة الإثراء المعرفي والبحثي بعقول طالباتها.
وتجيء طالبة الدكتوراة في علوم البحار لينا عيوني كأول ملاحة سعودية لروبوتات “ROV” تحصل على شهادة فوغرو في المنطقة خلال البرنامج التدريبي الأول لأكاديمية فوغرو في الحرم الجامعي، وكانت من أوائل المشاركين في البرنامج التدريبي لتشغيل الروبوتات الغواصة عن بُعد والمطورة من قبل شركة فوغرو ” Fugro” التي تعدّ من أكبر الشركات في العالم في مجال خدمات البترول البحرية ، ومن أنشطتها تشغيل المركبات المتحكَّم فيها عن بُعد تحت الماء لعمل جميع أنواع الإنشاءات تحت المائية في جميع أنحاء العالم.
ويتم من خلال البرنامج التدريبي دراسة دورة المياه ومدى تأثير تدفقات الهواء البحري على هذه الدورة وتحديد خصائص الكتل المائية.
وكسبت الجامعة رهان المنافسة بطالباتها عالمياً بحصد طالبة الدكتوراة أسرار دمدم في الهندسة الكهربائية المركز الأول في مسابقة طرح أفكار المشاريع والشركات الناشئة بجامعة دريبر في ١٨ يوليو ، من بين ١١٦ فكرة قدمها مشاركون ومشاركات من ١٨ دولة مختلفة، حيث تم تصنيف فكرتها على أنها أكثر الأفكار التجارية الجاذبة للاستثمار، من قبل أكثر من ٣٠ شخصاً من أصحاب رأس المال والمستثمرين ورجال الأعمال في وادي السيليكون.
وتلخصت مشاركة دمدم في معرفة تأثيرات أطوال موجية محددة للأشعة فوق البنفسجية في الحد من المسببات التي تقلل من جودة الطعام وتسهم في تسريع تلفه، حيث تسهم التقنية في زيادة صلاحية الأغذية من خلال معالجة مختلف مسببات الأمراض الفطرية التي تصيب الأطعمة مثل العفن الرمادي والبياض الدقيقي ، إضافة إلى تطهير الطعام من البكتيريا المختلفة مثل الإشريكية القولونية والسلمونيلا ، وتعد المعالجة الغذائية غير الكيميائية مجدية جداً في التقليل من هدر الغذاء، ويتوقع أن يكون لها تأثير عالمي وبيئي واقتصادي كبير .

روابط ذات صلة

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط (21) مخالفاً لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط (21) مخالفاً لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي
رئيس الوزراء الماليزي يصل إلى المدينة المنورة

رئيس الوزراء الماليزي يصل إلى المدينة المنورة
فيديو.. طائرات التحالف تستهدف مخازن وقود صواريخ بالستية تابعة للحوثيين

فيديو.. طائرات التحالف تستهدف مخازن وقود صواريخ بالستية تابعة للحوثيين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*