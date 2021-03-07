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النيابة العامة والجمارك توقعان مذكرة تفاهم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

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النيابة العامة والجمارك توقعان مذكرة تفاهم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

النيابة العامة والجمارك توقعان مذكرة تفاهم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
http://almnatiq.net/?p=958378

وقع معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم مذكرة تفاهم مع معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك السعودية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتضمنت مذكرة التعاون تبادل الخبرات في مجال الكشف عن ممارسات غسل الأموال، والجرائم الأصلية المرتبطة بها، إضافةً إلى عقد اجتماعات ثنائية دورية بين المختصين لرفع مستوى التعاون والتنسيق بين الطرفين في ذات المجال، وفقاً للاختصاصات المناطة بكل جهة، وذلك تحقيقاً لتكامل الأدوار بما في ذلك الأساليب الحديثة لغسل الأموال، وسبل مواجهتها، وكذلك التعرف وتقييم وفهم مخاطر جريمة غسل الأموال.
كما تضمنت تعزيز قدرات الطرفين في مكافحة جرائم تمويل الإرهاب حسب اختصاص كل جهة، من خلال تبادل المعلومات، والبيانات المشتركة.

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