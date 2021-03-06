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أمير حائل يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تمديد خدمته أميراً للمنطقة

أمير حائل يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تمديد خدمته أميراً للمنطقة

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أمير حائل يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تمديد خدمته أميراً للمنطقة

أمير حائل يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تمديد خدمته أميراً للمنطقة
http://almnatiq.net/?p=958385
المناطق - واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتمديد خدمته أميراً لمنطقة حائل لمدة أربع سنوات.
وأعرب سموه عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الكريمة، سائلا الله تعالى أن يعينه على تحقيق تطلعات القيادة، وأن يديم على الوطن الأمن والاستقرار والنماء.

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