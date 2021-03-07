احدث الأخبار

أمانة الرياض تطلق مبادرة “رمز الاستجابة السريعة”على مداخل المنشآت التجارية
منطقة الرياض
 الولايات المتحدة: سنرد على قصف عين الأسد في الزمان والمكان المناسبين
أبرز المواد
 التجارة: أكثر من 18 ألف زيارة وتحرير 816 مخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية في المنشآت التجارية
أبرز المواد
 أمير منطقة الجوف يعزي الشمري والبحيران
منطقة الجوف
 “تحذير لإيران”.. قاذفتا “بي 52” تحلقان فوق الشرق الأوسط
منوعات
 ملتقى حائل السنوي للإبداع ينطلق في الثاني والعشرين من مارس الجاري بشعار “نحن نصنع غداً افضل”
منطقة حائل
 ليفربول يخسر على ملعبه للمرة السادسة على التوالي
أبرز المواد
 أبرزهم الحسيني سباح المانش.. دمج ذوي الهمم في أول مسلسل درامي مصري
أبرز المواد
 الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تواصل حملتها “الوقاية أمان” عبر (14) مركزًا
أبرز المواد
 رئيس جامعة شقراء يصدر قرارًا بترقية 82 عضو هيئة تدريس
أبرز المواد
 الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعيد افتتاح موقع البلدة القديمة للزوار
أبرز المواد
 أمير حائل يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تمديد خدمته أميراً للمنطقة
منطقة حائل
أمانة الرياض تطلق مبادرة “رمز الاستجابة السريعة”على مداخل المنشآت التجارية

أمانة الرياض تطلق مبادرة “رمز الاستجابة السريعة”على مداخل المنشآت التجارية

منطقة الرياض
الولايات المتحدة: سنرد على قصف عين الأسد في الزمان والمكان المناسبين

الولايات المتحدة: سنرد على قصف عين الأسد في الزمان والمكان المناسبين

أبرز المواد
التجارة: أكثر من 18 ألف زيارة وتحرير 816 مخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية في المنشآت التجارية

التجارة: أكثر من 18 ألف زيارة وتحرير 816 مخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية في المنشآت التجارية

أبرز المواد
أمير منطقة الجوف يعزي الشمري والبحيران

أمير منطقة الجوف يعزي الشمري والبحيران

منطقة الجوف

ملتقى حائل السنوي للإبداع ينطلق في الثاني والعشرين من مارس الجاري بشعار “نحن نصنع غداً افضل”

ملتقى حائل السنوي للإبداع ينطلق في الثاني والعشرين من مارس الجاري بشعار “نحن نصنع غداً افضل”
http://almnatiq.net/?p=958412
المناطق - حائل

وكالعادة تتزين حائل عروس المدائن وتبسط أيادي الحب مرحبة بضيوفها الكرام المشاركين في ملتقى الإبداع السنوي الذي تنظمه جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي بالتعاون مع مجلس شباب المنطقة في 22 من شهر مارس الجاري بفندق هوليدي فيلا..
الملتقى يحظى بدعم خاص من سمو أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود ورعاية ومتابعة سمو نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز الذي سيكون حضوراً مميزاً في ختام برنامج الملتقى.
ويعُد الملتقى الذي وضعت بذرته جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي ممثلة في امينها العام د. فهد المغلوث وحظيت الفكرة بتعاون مجلس شباب المنطقة ممثل في امينه العام د جمال الرويضي و دعم سمو نائب أمير حائل فتحولت الفكرة إلى واقع يمشي على الأرض..
سيكون هناك ساحة فسيحة لتلاقح الأفكار بين مختلف الاجيال من النخب الإعلامية والاجتماعية و الإبداعية وعلى رأسهم صاحب السمو الأمير سعود بن فهد بن عبد الله بن محمد بن سعود الكبير عضو مجلس أمناء جائزة الأميرة صيتة ونائب رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة، وصاحب السمو الأمير سلمان بن محمد بن سلمان بن محمد بن سعود بن فيصل آل سعود عضو مجلس الإمناء وعضو اللجنة التنفيذية للجائزة بجانب الأمين العام لجائزة الأميرة صيتة الدكتور فهد المغلوث.. و تمتد قائمة حضور الملتقى لتشمل اسماء وأرقام معروفة في ساحات الإعلام على رأسهم مدير قنوات ام بي سي السعودية الأستاذ محمد التونسي، ومدير قناة الإخبارية الأستاذ فارس حزام، والخبير الإعلامي قينان الغامدي، والأستاذ خالد دراج. وتتشرف ايام الملتقى باستقبال الأميرة تهاني آل سعود بجانب مساعد رئيس تحرير صحيفة عكاظ الأستاذ عبد الله آل هتيلة والدكتور عيسى الأنصاري، والدكتور عبد الرحمن المشيقح، و الإعلامية الناشطة سمر المقرن إضافة إلى أمناء مجالس الشباب في منطقتي الباحة ونجران..
.. ايام الملتقى ستشكل جسرا للإبداع يعبر من خلاله المبدعون إلى فضاءات التميز من خلال تنافس شريف وعروض خاصة لافكارهم ومبادراتهم في مجال العمل الاجتماعي.. ورش عمل، وجلسات حواريه ومداولات علمية، وبرامج وفعاليات مختلفة يجتمع فيها الإبداع والمبدعين على صعيد حائل المضياف ، لتعلن بأن هنا حائل و هنا الإبداع.

روابط ذات صلة

أمير حائل يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تمديد خدمته أميراً للمنطقة

أمير حائل يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تمديد خدمته أميراً للمنطقة
بالفيديو.. معلمة تنجح في إنقاذ تلميذة من لص خلال حصة دراسية عن بُعد في حائل

بالفيديو.. معلمة تنجح في إنقاذ تلميذة من لص خلال حصة دراسية عن بُعد في حائل
إغلاق مول بعد افتتاحه بساعتين في حائل لعدم تطبيقه اشتراطات “كورونا”

إغلاق مول بعد افتتاحه بساعتين في حائل لعدم تطبيقه اشتراطات “كورونا”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*