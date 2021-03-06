أمير منطقة الجوف يعزي الشمري والبحيران

المناطق - الجوف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف تعازيه لمدير مكتب الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم مهنا الشمري في وفاة والده , ولمدير عام الحقوق الخاصة بإمارة المنطقة خالد البحيران في وفاة والدته، – رحمهما الله- .

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه بهما، داعيًا للمتوفين بالرحمة والمغفرة ولذويهما بالصبر والسلوان.

من جهتهم أعرب ذوو المتوفين عن شكرهم لسمو أمير المنطقة على مشاعره الإنسانية تُجَاه مصابهم ، داعين الله أن يحفظه ويجزيه خير الجزاء.