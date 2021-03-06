احدث الأخبار

أمانة الرياض تطلق مبادرة “رمز الاستجابة السريعة”على مداخل المنشآت التجارية
منطقة الرياض
 الولايات المتحدة: سنرد على قصف عين الأسد في الزمان والمكان المناسبين
أبرز المواد
 التجارة: أكثر من 18 ألف زيارة وتحرير 816 مخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية في المنشآت التجارية
أبرز المواد
 أمير منطقة الجوف يعزي الشمري والبحيران
منطقة الجوف
 “تحذير لإيران”.. قاذفتا “بي 52” تحلقان فوق الشرق الأوسط
منوعات
 ملتقى حائل السنوي للإبداع ينطلق في الثاني والعشرين من مارس الجاري بشعار “نحن نصنع غداً افضل”
منطقة حائل
 ليفربول يخسر على ملعبه للمرة السادسة على التوالي
أبرز المواد
 أبرزهم الحسيني سباح المانش.. دمج ذوي الهمم في أول مسلسل درامي مصري
أبرز المواد
 الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تواصل حملتها “الوقاية أمان” عبر (14) مركزًا
أبرز المواد
 رئيس جامعة شقراء يصدر قرارًا بترقية 82 عضو هيئة تدريس
أبرز المواد
 الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعيد افتتاح موقع البلدة القديمة للزوار
أبرز المواد
 أمير حائل يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تمديد خدمته أميراً للمنطقة
منطقة حائل
أمانة الرياض تطلق مبادرة “رمز الاستجابة السريعة”على مداخل المنشآت التجارية

أمانة الرياض تطلق مبادرة “رمز الاستجابة السريعة”على مداخل المنشآت التجارية

منطقة الرياض
الولايات المتحدة: سنرد على قصف عين الأسد في الزمان والمكان المناسبين

الولايات المتحدة: سنرد على قصف عين الأسد في الزمان والمكان المناسبين

أبرز المواد
التجارة: أكثر من 18 ألف زيارة وتحرير 816 مخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية في المنشآت التجارية

التجارة: أكثر من 18 ألف زيارة وتحرير 816 مخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية في المنشآت التجارية

أبرز المواد
أمير منطقة الجوف يعزي الشمري والبحيران

أمير منطقة الجوف يعزي الشمري والبحيران

منطقة الجوف

أمير منطقة الجوف يعزي الشمري والبحيران

أمير منطقة الجوف يعزي الشمري والبحيران
http://almnatiq.net/?p=958418
المناطق - الجوف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف تعازيه لمدير مكتب الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم مهنا الشمري في وفاة والده , ولمدير عام الحقوق الخاصة بإمارة المنطقة خالد البحيران في وفاة والدته، – رحمهما الله- .
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه بهما، داعيًا للمتوفين بالرحمة والمغفرة ولذويهما بالصبر والسلوان.
من جهتهم أعرب ذوو المتوفين عن شكرهم لسمو أمير المنطقة على مشاعره الإنسانية تُجَاه مصابهم ، داعين الله أن يحفظه ويجزيه خير الجزاء.

روابط ذات صلة

الشؤون الإسلامية بالجوف تنظم سلسلة كلمات دعوية عن خطر الرشوة عبر البث المباشر

الشؤون الإسلامية بالجوف تنظم سلسلة كلمات دعوية عن خطر الرشوة عبر البث المباشر
أمير الجوف‬⁩ يوجه بعودة المخيمات العائلية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية

أمير الجوف‬⁩ يوجه بعودة المخيمات العائلية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية
أمانة الجوف تعالج التشوه البصري وتزيل 32 مطب عشوائي بسكاكا

أمانة الجوف تعالج التشوه البصري وتزيل 32 مطب عشوائي بسكاكا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*