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الهيئة الملكية بالجبيل وهيئة تطوير الشرقية توقعان مذكرة تعاون بهدف تحقيق التنمية الشاملة

الهيئة الملكية بالجبيل وهيئة تطوير الشرقية توقعان مذكرة تعاون بهدف تحقيق التنمية الشاملة

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الهيئة الملكية بالجبيل وهيئة تطوير الشرقية توقعان مذكرة تعاون بهدف تحقيق التنمية الشاملة

الهيئة الملكية بالجبيل وهيئة تطوير الشرقية توقعان مذكرة تعاون بهدف تحقيق التنمية الشاملة
http://almnatiq.net/?p=958441

 رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير المنطقة الشرقية في ديوان الإمارة اليوم (الأحد) توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الملكية بالجبيل و هيئة تطوير المنطقة الشرقية، بهدف تفعيل التعاون بين الطرفين لتحقيق الأهداف المرجوة من خلال المبادرات، وورش العمل وتبادل المعلومات، والخبرات بين الجهتين، والقيام بالدراسات، وتقديم الاستشارات والدعم الفني، والاشتراك في مراجعة تخطيط وتنفيذ المشروعات المستقبلية والحالية داخل المنطقة الشرقية وفق أنظمة ولوائح كل جهة.

 ووقع الاتفاقية من طرف الهيئة الملكية بالجبيل الرئيس التنفيذي م. مصطفى بن محمد المهدي ومن جانب هيئة تطوير المنطقة الشرقية الرئيس التنفيذي للهيئة م. فهد بن صالح المطلق. 

 ونصت الاتفاقية على تقديم الدعم والمشورة فيما يتعلق برسم السياسات العامة لتطوير المنطقة وتنميتها، وما يتصل بها من إعداد خطط التنمية والبرامج والمشروعات ذات الصلة بأعمال الطرفين بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة في المنطقة، والاسترشاد بنموذج الهيئة الملكية فيما يتعلق بترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات في المنطقة بما يتفق مع خطط التنمية وتحقيق رؤية المملكة، والتعاون فيما يتعلق بوضع البرامج والأسس والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية وتنفيذ المشروعات والخدمات في المنطقة، والتنسيق المتبادل فيما يتعلق بالمشاركة في الندوات والمؤتمرات التي ينظمها الطرفان أو أحدهما والمرتبطة بأهداف الطرفين وإمكانية المشاركة بأوراق عمل لتحقيق غرض هذه المذكرة.

ويأتي توقيع هذه المذكرة انطلاقًا من توجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه بضرورة التعاون المشترك بين الجهات الحكومية للرقي بمستوى الخدمات المقدمة في المنطقة بما يفيد الوطن والمواطن وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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