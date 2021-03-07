أمانة الشرقية: زيادة الحملات التفتيشية للوقوف على تقيد كافة المنشآت التجارية بالإجراءات الوقائية

المناطق – الدمام:

بدأت أمانة المنطقة الشرقية اليوم الأحد في زيادة الحملات التفتيشية بناء على قرارات وزارة الداخلية للوقوف على تقيد الجميع بالقرارات الأخيرة الصادرة أمس الأول بعدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بإيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة، أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، ونحوها والصالات والمراكز الرياضية، وتقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها، والتي تندرج جميعها في مهام الأمانات ومتابعة الأعمال الرقابية حولها.

وأكد المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان على استمرارية وتكثيف الجولات الرقابية والرصد اليومي لكل الأعمال المتعلقة بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية لمواجهة جائحة كورونا والتزام الأفراد والمنشآت بالإجراءات الاحترازية.

وأوضح الصفيان أن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير قد وجه سابقا بزيادة أعداد المراقبين الميدانيين 5 أضعاف والمتابعة المستمرة مع تشكيل فرق الطوارئ والدعم المستمر، وتفعيل لجان الرصد اليومي لكافة الجولات والمخالفات والغرامات، حيث جاءت هذه التوجيهات منذ بداية جائحة كورونا حرصا من أمانة الشرقية على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية من الأفراد والمنشآت وعدم التهاون في التدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة لهذه الأنشطة، كما وجه معاليه بتكثيف الحملات الرقابية اعتبارًا من هذا اليوم الأحد تنفيذا للقرارات الصادرة بهذا الشأن والتوجيهات من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان،وذلك للمحافظة على الصحة العامة للمجتمع، وحماية المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية على جميع المستويات.

وأفاد الصفيان بأن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وضعت بروتوكولات صحية للمطاعم والمقاهي بعد عودتها لممارسة نشاطها، حيث شددت “اشتراطات النظافة والصحة” بها على إلزام العميل بارتداء الكمامة أو ما يغطي الأنف والفم إلا في حال تناول الطعام أو الشراب في المكان المخصص لذلك، وأن يلتزم جميع الموظفين في المطاعم بتغطية الأنف والفم بالكمامة طوال الوقت، مع توفير مطهرات اليد الكحولية في أي مكان مخصص، لتقديم الطعام، فيما يمنع استخدام قوائم الأطعمة متعددة الاستخدام واستخدام ماسحات الباركود عن طريق الهواتف المحمولة في القائمة للحصول على قوائم الطلبات، وتنظيف الأواني بشكل جيد والحرص على تطهيرها وتجفيفها قبل إعادة استخدامها، مضيفا أنه من الاشتراطات الصحية في البوفيهات المخصصة، التخلص من الأدوات التي يكثر فيها التلامس مثل أغطية حافظات الطعام، الملاعق، الملاقيط، وتخصيص شخص لتولي مهمة فتح الأغطية وتوزيع الطعام للحضور بشرط أن يلتزم بارتداء أدوات الحماية الشخصية المخصصة للمهنيين، والتزام العملاء بالتباعد الجسدي عند الانتظار في الصف المخصص للبوفيهات، والتقيد بالعلامات الارشادية لذلك.

وفيما يتعلق ببروتوكولات مراقبة الأعراض في المطاعم والمقاهي أوضح الصفيان أنها تضمنت قياس درجة الحرارة للعملاء قبل السماح لهم بدخول المطعم أو المقهى، ومنع العملاء الذين لديهم ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تنفسية من دخول المطعم أو المقهى، وعدم تمكين أي شخص من القائمين على تقديم خدمات الأطعمة والمشروبات، في حال كان لديه أعراض مشابهة للإنفلونزا من العمل أو دخول المنشأة حتى زوال الأعراض حسب تقرير الطبيب المعالج، وقياس درجة الحرارة لجميع القائمين على تقديم خدمات الأطعمة والمشروبات وجميع العمال يوميا قبل بداية فترة العمل وتسجيل درجة الحرارة وبيانات التواصل وحفظها في سجل مخصص، فيما أكدت البروتوكولات الإبلاغ عن الحالات في المطاعم بإلزامية وجود تطبيق توكلنا لدى العملاء قبل الدخول للمطاعم والمقاهي، في حال تسجيل حالة مؤكدة بين أحد العاملين يجب تطبيق البروتوكولات المعتمدة من مركز وقاية ووزارة الصحة.

وحول جولات المراقبين التي نفذتها أمانة المنطقة الشرقية أمس السبت 6/مارس/2021، والتي بلغت (828) جولة رقابية، و(3) جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، بينت انخفاض أعداد المخالفات والاغلاقات وارتفاع أعداد المنشآت الملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، حيث بلغ عدد المنشآت الملتزمة 799 منشأة تجارية، بينما أسفرت الجولات عن إغلاق (9) مُنشآت تجارية مخالفة، وتحرير (20) مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع؛ لمخالفتها تطبيق الاجراءات الاحترازية، والتكدس، إضافة لعدم التزامها بإبراز تطبيق ” توكلنا “؛ وذلك تطبيقاً للبروتوكولات الرقابية الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال المتحدث الرسمي لأمانة الشرقية إن مؤشرات الانخفاض التي سجلت من الرصد اليومي لأعداد المخالفات تأتي نتيجة للحملات الرقابية المكثفة والحملات التوعوية، التي نفذتها الأمانة وما زالت مستمرة، وكذلك تعاون الجميع مع مركز البلاغات 940 في الابلاغ عن المخالفات، والذي استقبل خلال الفترة من 28/02/2021م إلى 06/03/2021م، 1982 بلاغا عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وتطبيق توكلنا، ومخالفات الاشتراطات البلدية والصحية.