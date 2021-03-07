أمير الشرقية يلتقي محافظ هيئة المواصفات والمقاييس

المناطق - الدمام - (تصوير: عبدالعزيز السعيد):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، واطلّع سموه خلال اللقاء على تقرير عن أعمال وأنشطة الهيئة وبرامج التعاون مع الشركاء في المنظومة الوطنية.

وأكد سموه أن الهيئة يقع على عاتقها مسؤولية كبيرة في حماية المجتمع والاقتصاد من الغش والمنتجات الرديئة، وكافة ما يضر الإنسان.

وشدد سموه على ضرورة أن تناسب المنتجات -التي تدخل إلى الوطن-طبيعة المجتمع ونمط حياته وأن تتصف بالجودة والمواصفات العالية.

في السياق ذاته، قدم محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على كرم الاستقبال والتوجيهات السديدة مؤكدا على حرص الهيئة على حماية الوطن والمجتمع من كافة المنتجات والسلع الضارة.