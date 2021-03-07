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خلال اليوم الأول لعودة الطلبات الداخلية

أمين الجوف يقف على تدابير كورونا بالمطاعم والمقاهي

أمين الجوف يقف على تدابير كورونا بالمطاعم والمقاهي
http://almnatiq.net/?p=958472
المناطق - الجوف

وقف أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان ميدانيا على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في عدد من المطاعم والمقاهي والمنشآت التجارية خلال اليوم الأول بعد سماح الجهات المختصة باستئناف تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها.
وتفقد أمين المنطقة خلال جولة ميدانية عددا من المطاعم والمقاهي والمولات والمحال التجارية، حيث وقف على مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وقياس الحرارة للعاملين والمتسوقين، وتوفير المعقمات في الأماكن المخصصة لها والالتزام باستخدام تطبيق توكلنا.
ووجه الشرعان بمواصلة جولات الرقابة الميدانية المكثفة لرصد المخالفات وتطبيق الإغلاق الفوري للمنشآت المخالفة، وشدد على عدم التهاون في تطبيق العقوبات وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
وأكد المهندس الشرعان حرص الأمانة على متابعة تطبيق التدابير الوقائية للحفاظ على سلامة كافة المواطنين والمقيمين وفقا لتوجيهات معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، وبمتابعة من سمو أمير منطقة الجوف.
صرح بذلك المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان.

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