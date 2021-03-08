طعامنا وعقولنا.. دراسة تكشف “تأثيرا غير متوقع”

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http://almnatiq.net/?p=958478
المناطق - الرياض

يحرص الناس على مراعاة نظام غذائي صحي، تفاديا للإصابة بأمراض عضوية تنجم عن الطعام، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، لكنهم يغفلون أن ما نأكله يؤثر أيضا على الصحة العقلية والنفسية.

وقام باحثون بدراسة بيانات صحية، من أجل رصد العلاقة بين اضطرابات الصحة العقلية والنفسية، وبين الاستهلاك المرتفع لكل من الكافيين والوجبات السريعة.

وحاول الباحثون أيضا أن يرصدوا التأثير المريح والمفيد الذي يحصل في الصحة العقلية والنفسية عند ممارسة التمارين الرياضية.

وكشفت الدراسة، وجود تأثيرات سلبية على الصحة النفسية عند استهلاك مستوى مرتفع من الكافيين، أو استهلاك مستوى يتراوح بين المتوسط والعالي من الوجبات السريعة.

وأظهرت النتائج أن الحرص على تناول وجبة الفطور في الصباح والقيام بتمارين رياضية منتظمة لدى النساء الشابات (18-29)، يساعدان على حماية الصحة النفسية والعقلية.

وأضافت الدراسة أن الرجال يتمتعون بصحة نفسية جيدة عندما يمارسون الرياضة ويستهلكون مستوى معتدلا من مشتقات الحليب.

وجرت هذه الدراسة من قبل باحثين من جامعتي بنغامبتون وجامعة ستوني بروك في ولاية نيويورك، وشملت عينة من 2600 شخص تم استجوابهم.

والمشاركون المستجوبون يتوزعون بين شمال أميركا وأوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا.

وجرت هذه الدراسة على مدى 5 سنوات، 1147 امرأة شابة (18-29، و628 امرأة بالغة (أي 30 سنة فما فوق)، إضافة إلى 29 رجلا تفوق أعمارهم الـ29.

وجرى نشر هذه الدراسة في مجلسة “نيوترشن”، في مسعى إلى رصد التأثيرات المحتملة للغذاء على الصحة النفسية.

وأقام الباحثون هذا الفرق بين النساء الشابات وبين من تجاوزن الثلاثين، لأن الفئة الأولى تكون مستمرة في نسج صلات وعلاقات في الجهاز العصبي، وهو ما يعني الحاجة إلى مزيد من الطاقة.

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