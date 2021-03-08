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البحرين تٌدين وتستنكر استهداف خزانات ميناء رأس تنورة ومرافق أرامكو

البحرين تٌدين وتستنكر استهداف خزانات ميناء رأس تنورة ومرافق أرامكو
http://almnatiq.net/?p=958485

أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف خزانات ميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو بطائرة مسيرة دون طيار وصاروخ باليستي قادمة من جهة البحر.
وأشارت في بيانها إلى أن الاعتداء ارهابي وجبان ويمثل انتهاكاً سافراً للقوانين الدولية، كما يعد تهديداً خطيراً لإمدادات الطاقة وحركة الملاحة والاقتصاد العالمي.
وأكدت دعمها الدائم للمملكة وما تتخذه وتتبناه من إجراءات للتصدي لهذه الأعمال العدوانية التخريبية الجبانة، داعيةً المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات الارهابية التي تهدد الأمن والاستقرار الاقليمي والدولي.

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