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الرئاسة الفلسطينية تدين الهجوم الإرهابي المتصاعد على المملكة

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الرئاسة الفلسطينية تدين الهجوم الإرهابي المتصاعد على المملكة

الرئاسة الفلسطينية تدين الهجوم الإرهابي المتصاعد على المملكة
http://almnatiq.net/?p=958487
المناطق - الرياض

أدانت الرئاسة الفلسطينية، التصعيد الخطير والمستمر من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، معربةً عن تضامنها الكامل معها ملكاً وحكومةً وشعباً.
وقالت في بيان لها أمس إن الاعتداءات الإرهابية من قبل ميليشيا الحوثي بحق المملكة خرق صارخ للقانون الدولي.
وأكدت وقوف القيادة الفلسطينية وشعبها إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الاعتداءات التي تتعرض لها، ودعمها الكامل لكل الإجراءات الهادفة للدفاع عن أراضيها وأمنها واستقرارها وحماية شعبها.

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