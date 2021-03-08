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مانشستر حمراء.. وانتصار شخصي لسولشاير على غوارديولا
http://almnatiq.net/?p=958503
المناطق - الرياض

أنهى مانشستر يونايتد سجل انتصارات غريمه مانشستر سيتي البالغ 21 فوزا متتاليا في كل المسابقات، الأحد، بعد أن فاز عليه 2-صفر في ملعب الاتحاد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز يونايتد بفضل ركلة جزاء في الدقيقة الأولى سجلها برونو فرنانديز، وتسديدة لوك شو في الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة تقلص الفارق الذي يفصل سيتي في الصدارة عن يونايتد إلى 11 نقطة قبل 10 مباريات من النهاية، وكانت هذه أول هزيمة لسيتي في كل المسابقات منذ 21 نوفمبر.

ويبدو اللحاق بفريق المدرب جوسيب غوارديولا في السباق على اللقب من التحديات بالغة الصعوبة، لكن يونايتد سيخرج بهذا الانتصار المستحق أكثر تمسكا بفرصه الموسم المقبل.

كما يبدو أن المدير الفني أولي غونار سولشاير في طريقه لكتابة تاريخ من المنافسة الشخصية مع غوارديولا، حيث كان هذا رابع انتصار في مباراة قمة للمدرب النرويجي منذ توليه المسؤولية في “أولد ترافورد” ديسمبر 2018.

وتعرض سيتي لصدمة مبكرة بعد 34 ثانية فقط، حين أشار الحكم أنطوني تايلور لركلة جزاء بعد أن عرقل غابرييل جيسوس منافسه أنطوني مارسيال في المنطقة.

وسدد برونو فرنانديز الركلة بنجاح ليضع الفريق الزائر في المقدمة.

وضاعف يونايتد الغلة حين بدأ حارسه دين هندرسون هجمة سريعة وذكية، لتصل الكرة إلى شو الذي توغل بين لاعبين من سيتي وبعد تبادل سريع للكرة مع ماركوس راشفورد سدد الكرة في الشباك.

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