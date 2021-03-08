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رابطة العالم الإسلامي تؤكد تضامنها ووقوفها التامّ مع السعودية في مواجهة الاعتداءات الإرهابية

رابطة العالم الإسلامي تؤكد تضامنها ووقوفها التامّ مع السعودية في مواجهة الاعتداءات الإرهابية

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رابطة العالم الإسلامي تؤكد تضامنها ووقوفها التامّ مع السعودية في مواجهة الاعتداءات الإرهابية

رابطة العالم الإسلامي تؤكد تضامنها ووقوفها التامّ مع السعودية في مواجهة الاعتداءات الإرهابية
http://almnatiq.net/?p=958509
المناطق - الرياض

أدانت رابطة العالم الإسلامي باسم كافة مجامعها ومجالسها وهيئاتها العالمية الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة بالمنطقة الشرقية ومرافق شركة أرامكو بالظهران.
وقالت الرابطة في بيانٍ صدر عن معالي أمينها العام رئيس هيئة علماء المُسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى : إنها تستنكر وتُدين تلك الاعتداءات الإرهابية، التي تستهدف المملكة وإمدادات وأمن الطاقة العالمي.
وأعربت الرابطة باسم علماء وشعوب العالم الإسلامي المنضوين تحت مظلتها الجامعة عن تضامنها ووقوفها التامّ مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الاعتداءات الإرهابية وتأييدها لكافة ما تتخذه من إجراءات لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية وإمدادات وأمن الطاقة العالمي، مجددة التأكيد على أن هذه الأفعال الإجرامية تعكس حالة البؤس واليأس التي يُمارسها الإرهاب الطائفي في ظِل هزائمه المُتتالية.

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