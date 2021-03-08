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البرلمان العربي: آن الأوان للمجتمع الدولي أن يتخذ موقف رادع لوضع حد نهائي لاعتداءات الحوثي التي تهدد الاقتصاد العالمي

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البرلمان العربي: آن الأوان للمجتمع الدولي أن يتخذ موقف رادع لوضع حد نهائي لاعتداءات الحوثي التي تهدد الاقتصاد العالمي

البرلمان العربي: آن الأوان للمجتمع الدولي أن يتخذ موقف رادع لوضع حد نهائي لاعتداءات الحوثي التي تهدد الاقتصاد العالمي
http://almnatiq.net/?p=958514
المناطق - الرياض

أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، الاعتداءات التخريبية الجبانة التي حاولت استهداف إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة بالمنطقة الشرقية باستخدام طائرة دون طيار، واستهداف مرافق شركة أرامكو بالظهران والتي تصدت لها بنجاح قوات الدفاع بالمملكة.
وأكد العسومي في بيان له، أن هذه الاعتداءات الخسيسة لا تستهدف أمن المملكة ومقدراتها الاقتصادية فقط، وإنما تستهدف أمن الطاقة العالمي وإمداداته الرئيسية، وتمثل انتهاكاً صارخاً لكافة القوانين والأعراف الدولية.
وشدد رئيس البرلمان العربي على أنه آن الأوان للمجتمع الدولي أن يتخذ موقف حاسم ورادع لوضع حد نهائي لهذه الاعتداءات التي تستهدف ضرب الأمن والاستقرار في المنطقة وتهديد الاقتصاد العالمي.
وأشاد العسومي بكفاءة قوات الدفاع بالمملكة وجاهزيتها الدائمة في التصدي لهذه الاعتداءات الإرهابية الجبانة، مجدداً موقف البرلمان العربي الداعم لكل ما تتخذه المملكة من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين بها، وحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية والحفاظ على أمن واستقرار إمدادات الطاقة.

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