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برعاية أمير الشرقية.. انطلاق المؤتمر الدولي الثاني لعلم النفس الرياضي التطبيقي

برعاية أمير الشرقية.. انطلاق المؤتمر الدولي الثاني لعلم النفس الرياضي التطبيقي
http://almnatiq.net/?p=958521
المناطق - الدمام ( تصوير: علي آل عياش):

برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية وبمشاركة وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال، نظمت المجموعة السعودية لعلم النفس الرياضي التطبيقي “SGASP” بالتعاون مع كليات الأصالة بالدمام والجمعية الدولية لجنوب آسيا والمحيط الهادي لعلم النفس الرياضي”ASPASP” حيث يقام المؤتمر الدولي لعلم النفس الرياضي التطبيقي في نسخته الثانية لمدة يومي (الأحد والاثنين 7 -8 مارس 2021م).

وذكر الوكيل خلال كلمته، أن حرص سمو أمير المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية على رعاية هذا الحدث العلمي الفريد من نوعه في الشرق الأوسط تأتي تأكيداً على أهمية ودور علم النفس الرياضي التطبيقي في تحقيق نهضة وتطور الرياضة الوطنية والعربية والدولية، وتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030م في برامج تحسين نمط حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن، وذلك من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز مشاركة الجميع في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية التي تساهم في تعزيز جودة الحياة وتعزز المكانة العلمية المرموقة للمملكة العربية السعودية بين دول العالم”.

في ذات السياق، قدم رئيس المؤتمر ورئيس المجموعة السعودية لعلم النفس الرياضي التطبيقي SGASP،  البروفيسور أحمد بن عبدالرحمن الحراملة خالص شكره وامتنانه لسمو أمير المنطقة الشرقية على رعايته الكريمة للمؤتمر، ولسعادة وكيل إمارة المنطقة الشرقية على مشاركته. 

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