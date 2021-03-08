إجراء 130 عملية استبدال للصمام الأورطي للكبار بمركز الأمير سلطان للقلب بالقصيم

المناطق – بريدة:

تمكّن مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب في القصيم – بفضل الله – من إجراء 130 عملية استبدال للصمام الأورطي “الأبهري” للمرضى من كبار السن، ودلك منذ بدء استخدام تقنية القسطرة التداخلية في المركز.



وأوضح المركز، أنه أجرى خلال عام 2020 م، 29 حالة تغيير للصمام الأورطي عبر استخدام القسطرة التداخلية، لافتاً إلى أن عمليات الصمام الأورطي تعد من التدخلات الجراحية الحديثة والمتقدمة لعلاج التضيق الشديد للصمام الأورطي الناتج عن تكلس وتصلب الصمام، ويعتمد على زراعة الصمام عبر استخدام تقنية القسطرة التداخلية، ودون الحاجة لإجراء عملية قلب مفتوح للمريض.