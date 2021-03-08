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“بيئة القصيم” تطلق المرحلة السابعة من حملة “أرض القصيم خضراء”

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“بيئة القصيم” تطلق المرحلة السابعة من حملة “أرض القصيم خضراء”

“بيئة القصيم” تطلق المرحلة السابعة من حملة “أرض القصيم خضراء”
http://almnatiq.net/?p=958530
المناطق – بريدة:

أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم اليوم المرحلة السابعة من حملة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم “أرض القصيم خضراء”.

وأوضح مدير فرع الوزارة بالمنطقة المهندس عبدالعزيز الرجيعي أن هذه الحملة تعدّ من أولى مبادرات الوزارة للتشجير بالمملكة التي تأخذ الطابع الرسمي، حيث زُرعتْ 677945 شتلة، بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة والروابط الخضراء والجمعيات البيئية.

وأشار الرجيعي إلى توقيع عدد من الاتفاقيات سواءً مع القطاع العام أو الخاص لتشجير المواقع التابعة لهم إضافة إلى مواقع الوزارة، مشيرًا إلى أنه استكمالاً لتنظيم العمل الميداني للحملة سيتم تشجير المستوصفات والمستشفيات والمدارس والمساجد والمتنزهات العامة والخاصة.

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