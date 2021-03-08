الأمير فيصل بن مشعل يتسلم تقريراً عن الجودة وقياس الأداء لمجلس فتيات القصيم

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، تقريراً عن الجودة وقياس الأداء لمجلس فتيات القصيم خلال الثلاث سنوات الماضية.



جاء ذلك خلال استقبال سموه، في مكتبه بالإمارة اليوم، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، أمينة عام مجلس فتيات القصيم منال المهنا، يرافقها عدد من مسؤولات المجلس.



واستمع سمو أمير المنطقة من أمينة المجلس عن ما احتواه التقرير من برامج وأنشطة استفاد منها أكثر من 400 ألف مستفيد ومستفيدة داخل منطقة القصيم وخارجها ، عبر 82 عضوة، مشيرةً إلى أن المجلس قدم عدد من الجلسات والملتقيات التي تدعم فتيات المنطقة وتلامس احتياجات قرى وهجر ومراكز القصيم، وتنفيذ 8 مبادرات وبرامج خلال السنوات الماضية، منها جلسة مجلس فتيات القصيم المفتوحة، ومجلس قيم، ومعسكر تبيان، وملتقى رفق، وملتقى مكافحة التحرش، وإنشاء أكاديمية إعداد القادة لتغطية الاحتياج التدريبي للفتيات في المنطقة بالمجان.



ورحب سمو الأمير بهن، منوهاً بما اطلع عليه في هذا التقرير الذي بين مقدار التقدم في تحقيق الأهداف وخطة المجلس المنقسمة إلى ثلاثة أقسام وهي خطة قصيرة المدى لمدة 4 سنوات، ومتوسطة المدى لمدة 6 سنوات، وتحقيق العدد المأمول خلال خطة المجلس طويلة المدى والوصول إلى 3 مليون مستفيد ومستفيدة ، مبدياً فخره واعتزازه بأن مجلس فتيات القصيم هو أول مجلس للفتيات على مستوى المملكة ويتواكب مع تمكين المرأة، مشيداً بما شاهده من برامج وأنشطة تساعد على فتح المجال أكثر وأكثر لكل ما من شأنه دعم وتمكين المرأة, مثنياً سموه على ما تقدمه المرأة بالمنطقة من حراك إيجابي متميز, مقدماً شكره لأمينة مجلس فتيات المنطقة ولكافة فريق العمل على هذه الأعمال المباركة، سائلًا المولى عز وجل أن يبارك بالجهود, وأن يوفق الجميع لكل خير.





