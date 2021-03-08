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أمير القصيم يتسلم التقرير السنوي لإنجازات وأعمال فرع وزارة التجارة

أمير القصيم يتسلم التقرير السنوي لإنجازات وأعمال فرع وزارة التجارة

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أمير القصيم يتسلم التقرير السنوي لإنجازات وأعمال فرع وزارة التجارة

أمير القصيم يتسلم التقرير السنوي لإنجازات وأعمال فرع وزارة التجارة
http://almnatiq.net/?p=958537
المناطق – بريدة:

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم التقرير السنوي لإنجازات وأعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة، وجهود الفرع ضمن الجهات الحكومية المشاركة خلال جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في الإمارة اليوم, مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة فهد بن هلال الحربي، الذي قدم شرحاً مفصلاً عن هذا التقرير الذي استُعرض خلاله أهم إنجازات الفرع للعام 2020م ، وعدد الجولات الرقابية التي قامت بها الفرق الميدانية وبلغت ٦٠ ألف جولة رقابية، ومباشرة أكثر من ٢٩ ألف بلاغ تجاري، مشيراً إلى أن نسبة رضا المستفيدين لقطاع الأعمال وصلت ولله الحمد إلى ٩٧٪ ، ونسبة رضا المستهلك على البلاغات بالفرع وصلت إلى80 % ، لافتاً الانتباه إلى أن عدد الشراكات التي نفذها الفرع مع القطاع الخاص بلغت 50 شراكة.

ونوه سمو أمير المنطقة بما تضمنه التقرير من إحصاءات وما قدمه الفرع خلال أزمة كورونا وكذلك الخدمات الإلكترونية المتطورة المقدمة للمستفيدين وما حققه الفرع من إنجازات، مشيداً بدور الفرع في الإسهام في تقديم خدمات أفضل للمواطنين والمقيمين في القطاعات التجارية.

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