أمير القصيم يطلق حملة للتطعيم بلقاح كورونا في جميع جهات المنطقة الحكومية

المناطق – بريدة:

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بتفعيل حملة التطعيم بلقاح كورونا (كوفيد 19) في جميع الجهات الحكومية بالمنطقة.



وانطلقت الحملة اليوم من مقر ديوان إمارة المنطقة بمدينة بريدة، وتستهدف جميع منسوبي إمارة المنطقة، حرصاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم من الإصابة بالفيروس.



وجرى استقبال جميع الراغبين بالحصول على اللقاح، تحت إشراف كادر طبي بالعيادة الطبية بالإمارة، وفقاً للإجراءات الطبية المرتبطة بلقاح كورونا، وبعد التسجيل في تطبيق “صحتي”.