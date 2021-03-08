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“معادن” تحتفي بعدد من المهندسات السعوديات في اليوم العالمي للمرأة

“معادن” تحتفي بعدد من المهندسات السعوديات في اليوم العالمي للمرأة
http://almnatiq.net/?p=958563
المناطق - الرياض

احتفت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، بعدد من المهندسات السعوديات، معربة عن امتنانها لهن نظير ما قدمنه لاستدامة الشركة ونموها وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة.    

وقالت المهندسة مشاعل العمير وهي مهندسة مواد معدنية في الشركة، إنها أكملت خلال دراستها التدريب التعاوني للتخرج وتعلمت من الخبرات العالمية في مجال التعدين الأمر الذي فتح أمامها آفاق مجال التعدين وعلم المواد، معبرةً عن فخرها كونها جزء من صناعة التعدين في المملكة.    

وأكدت وجدان السلوم التي تعمل في قسم الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال في “معادن”، أنها آمنت بالمستقبل الصناعي السعودي خاصة في قطاع التعدين وقررت العمل في الشركة لبناء خبرتها في صناعة التعدين، مبينةً أن من يملك الرغبة في النجاح يستطيع التميز في هذا المجال.    

وفي السياق نفسه، روت وجدان فلاته التي تعمل كأخصائية تموين وصحة الطعام، أنها بعد أن تخرجت من جامعة الأميرة نورة قسم إدارة خدمات الطعام، وجدت في “معادن” المساندة الكاملة لمسيرتها المهنية كما أنها تعلمت قيم التعدين، مبينةً أنها شاركت بالعمل في الشركة من أجل تحقيق رؤية 2030.  

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