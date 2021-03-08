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أمانة عسير تضاعف جولاتها التفتيشية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية

أمانة عسير تضاعف جولاتها التفتيشية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية

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أمانة عسير تضاعف جولاتها التفتيشية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية

أمانة عسير تضاعف جولاتها التفتيشية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=958577
المناطق - عسير:

سخرت أمانة منطقة عسير كوادرها الرقابية من الفرق الميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في الأسواق والمحال والمراكز التجارية، وذلك تماشيًا مع قرارات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الصادرة مؤخرًا.

وأكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الأمانة ستشدد عملها الرقابي على الأنشطة التجارية التي سمح لها مؤخرًا بتقديم خدمات الطلبات الداخلية مثل المطاعم والمقاهي وما في حكمهما.

وأشار الحميدي إلى أن أمانة المنطقة وبلدياتها ستكثف حملاتها الرقابية والجولات التفتيشية الميدانية عليها إلى الضعف وذلك ضمن الخطط الرامية للوقاية الاحترازية من انتشار فايروس كورونا وحرصًا على تطبيق الإجراءات النظامية ورصد المخالفات والتجاوزات بحق المنشآت التي لا تلتزم بالتعليمات الصحية للحد من انتشار الفايروس وفق الأنظمة والاشتراطات الصحية المعمول بها حالياً.

وشدد على أنه لا تهاون في متابعة هذه الإجراءات بهدف الوقاية وحفاظًا على صحة الجميع، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فايروس كورونا عبر خدمة البلاغات الموحدة 940.

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