“الحصيني” يبشر باعتدال الطقس خلال الـ 13 يومًا المقبلة

قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم (الإثنين) هو بداية سعد السعود الذي يعد أول منازل فصل الربيع فعلياً، ومدته 13 يوماً.

وأضاف الحصيني أن الطقس في هذه الأيام يكون معتدلاً بشكل عام ويشهد أيضاً هطول أمطار، كما تغرس فيه فسائل النخيل ويقلم العنب والتين ويزرع البرسيم والخضار، وتفرخ الطيور البرية.

وأوضح أننا في هذه الأجواء نودع الشتاء لكن لا نودع البرد، ناصحاً بعدم التسرع برفع الملابس الشتوية، خاصة لسكان المناطق الشمالية والوسطى والشرقية.

وأشار إلى أن العرب كانت تقول قديماً عن هذا الوقت: “إذا طلع سعد السعود، لانت الجلود، وذاب كل جلمود، واخضر كل عود، وانتشر كل مصرود، وكره في الشمس القعود”.

