بأمر ملكي.. تمديد خدمة أمير منطقة الباحة لمدة 4 سنوات

المناطق - الباحة

صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتمديد خدمة أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود، لمدة 4 سنوات.

وكان الأمير حسام بن سعود، قد عُيِّنَ أميراً لمنطقة الباحة بأمر ملكي في 25 / 7 / 1438هـ.

وحصل الأمير حسام على بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة الملك سعود بالرياض عام 1981م، ودبلوم في الاقتصاد من كلية لندن للاقتصاد عام 1982م، كما حصل على درجة الماجستير في الاقتصاد من كلية “بيربيك” للاقتصاد – جامعة لندن عام 1985م، وحصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من الكلية ذاتها في عام 1995م.