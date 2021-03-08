“شؤون الحرمين” تنفذ أعمال الصيانة الدورية للحجر الأسود

المناطق - الرياض

تجري الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أعمال الصيانة الدورية للحجر الأسود، وفق أساليب حديثة ومتطورة، بتوجيه من الرئيس العام الشيخ عبدالرحمن السديس.

وأبرزت الرئاسة أنه قام بتنفيذ أعمال الصيانة فريق مؤهل من وكالة المشاريع والدراسات الهندسية، ووكالة الشؤون الفنية والخدمية بالمسجد الحرام، حيث اتخذ الفريق الفني أعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز خلال وقت قياسي لإنهاء المهمة مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية.

وأوضحت أنها استخدمت أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية في تنفيذ أعمال صيانة الكعبة المشرفة، حيث تولي الحكومة الرشيدة المسجد الحرام والمسجد النبوي جلّ العناية والاهتمام.