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ضبط ٣١١ مخالفةً لإجراءات “كورونا” وإغلاق 69 منشأة في عسير

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ضبط ٣١١ مخالفةً لإجراءات “كورونا” وإغلاق 69 منشأة في عسير

ضبط ٣١١ مخالفةً لإجراءات “كورونا” وإغلاق 69 منشأة في عسير
http://almnatiq.net/?p=958600
المناطق - واس

رصدت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة خلال جولاتها الميدانية 311 مخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لعددٍ من المطاعم والمقاهي والمنشآت التجارية بالمنطقة.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الجولات الميدانية أسفرت عن تحرير 311 مخالفة على المنشآت التجارية, وإغلاق ٦٩ منشأةً أخرى، وذلك لمخالفتها الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فايروس كورونا ( كوفيد – 19 ), مشيراً إلى أن الأمانة سخرت كوادرها الرقابية والصحية من الفرق الميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في الأسواق والمحال والمراكز التجارية المتنوعة تماشيًا مع قرارات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان, مؤكداً استمرار الحملات الرقابية والجولات التفتيشية الميدانية ضمن الخطط الرامية للوقاية من انتشار فايروس كورونا وحرصًا على صحة الجميع.

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