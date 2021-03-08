تبوك.. تدشين معرض الموهبة الإلكتروني بتعليم الوجه

المناطق - تبوك - فايز السميري:

دشن المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري معرض الموهبة الإلكتروني بمكتب تعليم محافظة الوجه، وشارك في اللقاء مدير البرنامج الوطني للكشف عن الموهبين ومستشار “موهبة” الأستاذ سعود الشعيل وبحضور مدير مكتب تعليم الوجة المكلف منصور الشريف، ومنسقة المعرض هلا الغبان.



وانطلق افتتاح معرض موهوبات محافظة الوجه الإلكتروني والذي يقام عن بعد في ظل الإجراءات الاحترازية لمكافحة (كوفيد – 19)، مما يؤكد أن الموهبة قادرة على البروز في أي ظرف وفي كل وقت وأن الوزارة ومسؤوليها يجندون جهودهم دوما من أجل احتضان المواهب ودعمهم.



وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك أن الموهوبين الثروة الوطنية، والطاقة الدافعة نحو الحضارة في كل مجتمع مستشهداً على ذلك بما تحظى به برامج الموهوبين والموهوبات على مستوى المملكة من اهتمام منقطع النظير من قبل قيادتنا الرشيدة، ومن هذا المنطلق يأتي اهتمام وزارة التعليم لاستكشاف موهبة ابنائها الطلبة من خلال إعداد البرامج والكوادر المهنية الكفيلة باستخراج هذا الكنز المكنون وإطلاق عنان إبداعاتهم من فوق قاعدة صلبة.

وأضاف مدير تعليم تبوك أن الاهتمام بالموهوبين وتقديم البرامج المتميزة لهم لم يعد ترفاً علمياً أو تربوياً بل أصبح مطلباً وطنياً ملحاً في ظل تنافس الأمم في وقتنا الحاضر في شتى المجالات العلمية والتقنية والفكرية، معولا على الميدان التعليمي دعم واستكشاف الموهوبين.