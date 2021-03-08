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أسعار النفط تُسجل ارتفاعًا ملحوظًا وبرنت يتخطى الـ 71 دولارًا

أسعار النفط تُسجل ارتفاعًا ملحوظًا وبرنت يتخطى الـ 71 دولارًا
http://almnatiq.net/?p=958616
المناطق - وكالات:

شهدت أسعار النفط، الاثنين، ارتفاعا ملحوظا، لتبلغ أعلى مستوى في أكثر من عام؛ وذلك بعد تقرير أقوى من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة وقرار أوبك وحلفاؤها عدم زيادة الإمدادات في أبريل.

وتجاوز سعر العقود الآجلة لخام برنت مستوى 71 دولارًا أمريكيًّا للبرميل الواحد؛ وذلك للمرة الأولى منذ 8 يناير 2020.

وأفادت معطيات التداول بارتفاع العقود الآجلة لشهر مايو لمزيج نفط بحر الشمال ماركة برنت بنسبة 2.32% ليبلغ 71.15 دولارًا للبرميل؛ وفق “سكاي نيوز”.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة لشهر أبريل بنسبة 2.57% ليبلغ 67.81 دولارًا للبرميل.

وفي وقت سابق، أظهرت بيانات التداول ارتفاع سعر خام برنت ليتجاوز مستوى 70 دولارًا للبرميل.

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