احدث الأخبار

وزير العدل يوجه بتفعيل توثيق الوكالات عن بُعد لنزلاء السجون
أبرز المواد
 خلال خمسة أسابيع.. الشؤون الإسلامية تنفذ أكثر من 100 ألف جولة رقابية على المساجد
أبرز المواد
 بلدية أحد رفيدة تنفّذ جولات رقابية لتطبيق الإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 رئيسة جامعة عفت: المرأة السعودية شريك كامل في التنمية وتعيش مرحلة تمكين غير مسبوقة
أبرز المواد
 أسعار النفط تُسجل ارتفاعًا ملحوظًا وبرنت يتخطى الـ 71 دولارًا
أبرز المواد
 “الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على عسير
أبرز المواد
 تبوك.. تدشين معرض الموهبة الإلكتروني بتعليم الوجه
أبرز المواد
 ضبط ٣١١ مخالفةً لإجراءات “كورونا” وإغلاق 69 منشأة في عسير
أبرز المواد
 “شؤون الحرمين” تنفذ أعمال الصيانة الدورية للحجر الأسود
أبرز المواد
 رئاسة الحرمين تعلن تفويج أكثر من 10 ملايين معتمر ومصلٍ
أبرز المواد
 بأمر ملكي.. تمديد خدمة أمير منطقة الباحة لمدة 4 سنوات
أبرز المواد
 “الحصيني” يبشر باعتدال الطقس خلال الـ 13 يومًا المقبلة
أبرز المواد
وزير العدل يوجه بتفعيل توثيق الوكالات عن بُعد لنزلاء السجون

وزير العدل يوجه بتفعيل توثيق الوكالات عن بُعد لنزلاء السجون

أبرز المواد
خلال خمسة أسابيع.. الشؤون الإسلامية تنفذ أكثر من 100 ألف جولة رقابية على المساجد

خلال خمسة أسابيع.. الشؤون الإسلامية تنفذ أكثر من 100 ألف جولة رقابية على المساجد

أبرز المواد
بلدية أحد رفيدة تنفّذ جولات رقابية لتطبيق الإجراءات الاحترازية

بلدية أحد رفيدة تنفّذ جولات رقابية لتطبيق الإجراءات الاحترازية

أبرز المواد
رئيسة جامعة عفت: المرأة السعودية شريك كامل في التنمية وتعيش مرحلة تمكين غير مسبوقة

رئيسة جامعة عفت: المرأة السعودية شريك كامل في التنمية وتعيش مرحلة تمكين غير مسبوقة

أبرز المواد

بلدية أحد رفيدة تنفّذ جولات رقابية لتطبيق الإجراءات الاحترازية

بلدية أحد رفيدة تنفّذ جولات رقابية لتطبيق الإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=958623
المناطق - أحد رفيده:

نفذت بلدية محافظة أحد رفيدة جولات على الأسواق والمراكز التجارية والأنشطة الغذائية ذات العلاقة بالمستهلك، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بمشاركة رئيس البلدية محمد بن سالم الوادعي وكافة الفرق الرقابية والميدانية.

وأوضح رئيس البلدية أن ذلك جاء بمتابعة من أمين منطقة عسير الدكتور وليد بن محمد الحميدي, حيث أن الفرق الميدانية الرقابية كثفت جولاتها على المراكز والمحالّ التجارية والمطاعم للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.

وأضاف أنه جرى رصد مخالفات للاشتراطات الصحية في بعضٍ من المواقع، وتم تطبيق لوائح الجزاءات والغرامات البلدية بحقهم.

وشدد رئيس البلدية على ضرورة التقيد بالإجراءات في المراكز التجارية والمحلات والمطاعم وتوفير الكمامات والمعقمات والملصقات الإرشادية وقياس درجة الحرارة للزوار، والتأكد من تحميلهم تطبيق “توكلنا”، وتوفر الملصقات المحددة لأماكن الوقوف وتطبيق التباعد الاجتماعي وعدم التزاحم على المداخل والمخارج، وتسجيل قياس درجة الحرارة للعاملين بالمطاعم والمقاهي.

ودعا رئيس البلدية المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مواد منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستخدام الآدمي أوعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية أو أي ملاحظات من شأنها الإضرار بالصحة العامة، عن طريق الاتصال على رقم طوارئ البلدية  “940”، مؤكداً استمرار الجولات الرقابية بالمحافظة والقرى التابعة لها خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

روابط ذات صلة

وزير العدل يوجه بتفعيل توثيق الوكالات عن بُعد لنزلاء السجون

وزير العدل يوجه بتفعيل توثيق الوكالات عن بُعد لنزلاء السجون
خلال خمسة أسابيع.. الشؤون الإسلامية تنفذ أكثر من 100 ألف جولة رقابية على المساجد

خلال خمسة أسابيع.. الشؤون الإسلامية تنفذ أكثر من 100 ألف جولة رقابية على المساجد
رئيسة جامعة عفت: المرأة السعودية شريك كامل في التنمية وتعيش مرحلة تمكين غير مسبوقة

رئيسة جامعة عفت: المرأة السعودية شريك كامل في التنمية وتعيش مرحلة تمكين غير مسبوقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*