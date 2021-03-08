خلال خمسة أسابيع.. الشؤون الإسلامية تنفذ أكثر من 100 ألف جولة رقابية على المساجد

المناطق - واس

نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 23.946 جولة رقابية في مساجد وجوامع المملكة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية التي اعتمدتها الوزارة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك خلال الأسبوع الخامس، ليصل عدد الجولات الرقابية التي نفذتها الوزارة خلال خمسة أسابيع 104.147 جولة رقابية, لتحقيق أعلى معايير الأمان في بيوت الله.



وبين تقرير أصدرته وكالة الوزارة لشؤون المساجد اليوم، عدد الجولات الرقابية التي نفذتها الوزارة لمتابعة تنفيذ البروتوكولات الصحية بالمساجد بعموم المناطق، تزامناً مع الموجة الثانية لجائحة كورونا.



وأوضح التقرير أن الوزارة رصدت خلال الأسبوع الخامس 304 مخالفات من منسوبي المساجد والمصلين تم معالجتها فوراً، ليصل ما تم رصده من المخالفات على منسوبي المساجد من الأئمة والمؤذنين والخطباء الذين تم رصد عدم تقيدهم بالإجراءات إلى 1408 مخالفات, مبيناً أن المخالفات التي تم رصدها تنوعت ما بين عدم لبس الكمامة، وعدم إحضار السجادة، بالإضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي، وعدم التقيد بمواقيت الصلوات، وفتح المساجد بحسب تعميم الوزارة.



فيما بلغ عدد المساجد التي تم رصد تراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال الأسبوع الخامس 1820 مسجداً بمناطق المملكة، وتم معالجة الملاحظات فيها فوراً، ليصل مجموع ما تم رصده 6994 مخالفة.



وأشارت الوزارة إلى أن هذه الجولات الرقابية مستمرة من قبل مراقبي المساجد بالمناطق، وهناك لجان ميدانية رقابية تعمل على مدار الساعة لرفع جميع المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات النظامية، وتنبه على أهمية الأخذ بتعليمات الوزارة التي تصب في مصلحة الجميع، ولحماية صحتهم خلال تواجدهم بالمساجد.



ودعت الوزارة الجميع حال ملاحظة جوانب القصور في تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد الاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933، مؤكدة أن التعاون في تلافي أي قصور في الخدمات وتوفير أعلى معايير السلامة للمصلين واجب شرعي ومسئولية وطنية يشارك فيها الجميع.