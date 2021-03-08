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جامعة “المؤسس” تنظم الندوة العلمية الافتراضية “وقفات مع بيان هيئة كبار العلماء والتحذير من جماعة الإخوان الإرهابية” غدا

جامعة “المؤسس” تنظم الندوة العلمية الافتراضية “وقفات مع بيان هيئة كبار العلماء والتحذير من جماعة الإخوان الإرهابية” غدا
http://almnatiq.net/?p=958655
المناطق - جدة

تنظم جامعة الملك عبدالعزيز الندوة العلمية الافتراضية تحت عنوان “وقفات مع بيان هيئة كبار العلماء والتحذير من جماعة الإخوان الإرهابية” برعاية معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي بالشراكة مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ووزارة التعليم ورئاسة أمن الدولة وذلك يوم الثلاثاء 25 رجب 1442هـ عبر برنامج الزوم.

وتستعرض الندوة بيان هيئة كبار العلماء ومكانة العلماء الراسخين، ووسائل الجماعات وجماعة الإخوان في نقض وتقليل هذه المكانة، التحذير من فكر وخطر جماعة الإخوان الإرهابية، والحث على الاجتماع ولزوم الجماعة، وأساليب جماعة الإخوان في هدم هذا الأصل.

ويشارك في الندوة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيل مستشار معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الهليل الباحث بالقضايا والأمن الفكري، وفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبدالرحمن العمر، مستشار رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمشرف العام على وحدة التوعية الفكرية، ويدر الندوة الدكتور مسعود بن محمد القحطاني عميد شؤون الطلاب ومشرف وحدة الوعي الفكري بجامعة الملك عبدالعزيز.

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