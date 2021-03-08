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“هدف”: جلسات الإرشاد المهني عن بُعد تهدف إلى استكشاف المهارات المطلوبة والمهن المستقبلية في سوق العمل

“هدف”: جلسات الإرشاد المهني عن بُعد تهدف إلى استكشاف المهارات المطلوبة والمهن المستقبلية في سوق العمل

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“هدف”: جلسات الإرشاد المهني عن بُعد تهدف إلى استكشاف المهارات المطلوبة والمهن المستقبلية في سوق العمل

“هدف”: جلسات الإرشاد المهني عن بُعد تهدف إلى استكشاف المهارات المطلوبة والمهن المستقبلية في سوق العمل
http://almnatiq.net/?p=958658
المناطق - الرياض

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” أن جلسات الإرشاد المهني عن بُعد عبر بوابة الإرشاد المهني “سُبل”، تهدف إلى الإسهام في رفع مستوى الاستقرار الوظيفي بما يحقق الإنتاجية، واستكشاف المهارات المطلوبة في سوق العمل والمهن المستقبلية، وتوعية المستفيدين بمهارات التخطيط لمساراتهم المهنية التي تتفق مع طموحاتهم الشخصية والمهنية، والتوعية برفع ثقافة العمل وتحسين الصورة الذهنية لجميع المهن، وتحسين مستوى المعرفة للميول والقدرات الذاتية والمهنية.
وتستهدف جلسات الإرشاد المهني عن بُعد في المرحلة الثانية الباحثين والباحثات عن عمل والطلاب والطالبات وموظفي وموظفات القطاع الخاص، وترتكز الجلسات على توجيه الفئات المستهدفة بالخيارات التعليمية والمهنية والوظيفية المناسبة وفقاً ليمولهم المهنية واحتياجات سوق العمل.
وتوفر “سُبل” بيئة إلكترونية تفاعلية تهتم بالتطوير والإرشاد المهني للفئات المستهدفة، وتمكينها من الاختيار الفعال لمسارات التعليم والعمل، وتطوير أدوات تساعد على تحديد الميول ومطابقتها مع المسارات الوظيفية.
وتساعد “سُبل” في تمكين المستفيدين من معرفة الميول المهنية والأكاديمية، والإسهام في زيادة نسبة الاستقرار الوظيفي والأكاديمي للمستفيدين، وتوعيتهم بأهم المهارات المطلوبة في سوق العمل، وتمكينهم من معرفة أهم المهن المستقبلية ونبذة عنها.
وتدعم منصة “سُبل” من خلال الرابط https://subol.sa، الطلاب والباحثين عن عمل والموظفين، من اتخاذ خيارات تعلم وخيارات مهنية أفضل عن طريق بناء منظومة متكاملة من خدمات التثقيف والإرشاد المهني، في إطار بناء نظام شامل يعد الأفضل من نوعه في المملكة.

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