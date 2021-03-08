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المؤسسة العامة للحبوب ترسي شراء 660 ألف طن من الشعير

المؤسسة العامة للحبوب ترسي شراء 660 ألف طن من الشعير
http://almnatiq.net/?p=958676

أتمت المؤسسة العامة للحبوب، إجراءات ترسية استيراد كمية 660 ألف طن من الشعير العلفي، وذلك للتوريد خلال الفترة (إبريل – مايو 2021م) لتعزيز المخزونات، في الوقت الذي يجري فيه استكمال نقل ملف استيراد وبيع الشعير للقطاع الخاص.
وأوضح معالي محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس في تصريح له اليوم، أنه تم دعوة عدد (25) شركة عالمية متخصصة والمؤهلة في تجارة الحبوب، تقدمت منها (16) شركة للمنافسة على توريد الكميات المطروحة، وتمت الترسية على عدد (6) شركات عالمية تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة.
وأفاد معاليه أن الشحنات توزعت على موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر بواقع (8) شحنات كميتها (480) ألف طن، وموانئ المملكة المطلة على الخليج العربي بواقع (3) شحنات كميتها (180) ألف طن، وذلك للتوريد خلال الفترة (إبريل – مايو 2021م).
وبين أن المؤسسة بترسيتها تلك الدفعة والتي تمثل الدفعة الثانية لهذا العام (2021م)، تكون قد تعاقدت على استيراد كمية (1,320,000) طن، مشيراً إلى أنه يمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية والمناشئ لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني من خلال الرابط التالي: http://www.sago.gov.sa/Import/Barely .

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