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80 % من المقبلين على الزواج يعيشون حياة أسرية مستقرة

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80 % من المقبلين على الزواج يعيشون حياة أسرية مستقرة

80 % من المقبلين على الزواج يعيشون حياة أسرية مستقرة
http://almnatiq.net/?p=958687
المناطق - مكة المكرمة

أكدّت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة أن دورات تأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج جدار حماية تساعد على استقرار الحياة الأسرية وجرعة وقاية من الطلاق وآثاره، وتشرفت المودة تقديم هذه الدورات لـ 5,294 مستفيد في العام 2020م.

وكشف الأستاذ زهير المرحومي نائب رئيس مجلس الإدارة بجمعية المودة أن نسبة الاستقرار الأسري للحاضرين في دورات تأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج هي 80.2 % مقارنةً بنسبة 57.3% من الذين لم يشاركوا في هذه الدورات وفقاً لدراسة أثر تأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج بالمملكة العربية السعودية من 2018 – 2013 م.

وبيّن المرحومي أن هذه الدراسة عملت عليها المودة وشارك معها 18 جمعية وطبقت على 2200 متدرب في 9 مناطق بالمملكة العربية السعودية. وتهدف هذه الدراسة إلى معرفة أثر الإجراءات الوقائية لبرنامج تأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج قبل حدوث المشكلات الزوجية بعد الزواج وبيان أهمية التأهيل الأسري على استقرار الأسرة وتحقيق سعادتها والكشف عن دور جمعيات التنمية الأسرية تجاه المجتمع في تأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج بالإضافة إلى تقويم هذا البرنامج.

وأكدّ الأستاذ زهير أن دورات تأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج من أهم البرامج التدريبة التي تقدمها المودة في أكاديمية مهارة لتعزيز مهارات جودة الحياة الأسرية لأنها تعمل على محور البناء والوقاية وليس العلاج وهي تكسب المتدربين المعارف والمهارات اللازمة ليكون مستعداً لخوض رحلة الحياة الأسرية وكيف يتجاوز تحدياتها ومواجهة مشكلاتها.

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