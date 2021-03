“زفاف سري” و”أفكار انتحارية”.. ميغان ماركل تكشف تفاصيل حياتها الملكية وجنس مولودها القادم

Meghan Markle, Duchess of Sussex, takes part in Heritage Day public holiday celebrations in the Bo Kaap district of Cape Town, South Africa, September 24, 2019. REUTERS/Toby Melville/Pool