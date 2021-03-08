جامعة القصيم تختتم دورة الامتياز الثامنة بحضور 1200 طالب وطالبة من مختلف الجامعات السعودية

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اختتمت جامعة القصيم، مُمثلة بكلية الطب، دورة الامتياز الثامنة، على مدار ثلاثة أيام، خلال الفترة من 20-22/7/1442هـ، وذلك بحضور أكثر من ١٢٠٠ طالب وطالبة من مختلف جامعات المملكة، حيث طرحت خلال الدورة العديد من الموضوعات التي يعنى بها طلاب وطالبات الامتياز في كافة كليات الطب بالمملكة، والذين أوشكوا على التخرج وبدء حياتهم العملية حيث تقدم لهم هذه الدورة العديد من النصائح والإرشادات وتكسبهم المهارات اللازمة لوظائفهم المستقبلية.

بدأت الدورة بجلستين علميتين ناقشت عدة محاور عن كيفية اختيار التخصص المناسب فيما بعد، وهدفت إلى إكساب الطلبة القدرة على اتخاذ هذا القرار بشكل علمي وصحيح، مرورًا بخطة الامتياز ومشاركة أطباء الامتياز تجاربهم ونصائحهم في هذه الرحلة.

كما تم عقد ١٥ ورشة عمل تتحدث عن مختلف التخصصات الطبية والتي أقامها نخبة من الأطباء في المملكة، حيث تطرقت ورش العمل إلى مناقشة العديد من الموضوعات التي تهم طلبة الامتياز، ومنها كيفية رسم خطة الامتياز ودور الطبيب مع فريق العمل، إضافة إلى آخر المستجدات في اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، مع توضيح الجهات الوظيفية للأطباء وكيفية الحصول على الوظيفة فيها، وكذلك طريقة كتابة السيرة الذاتية النموذجية، وأبرز الأخطاء التي يمكن تجنبها أثناء إعداد السيرة الذاتية.

يذكر أن جامعة القصيم أخذت على عاتقها مسؤولية إقامة دورة الامتياز منذ ٨ سنوات، وذلك لمسؤوليتها في تنمية وتطوير مهارات منسوبيها، حيث تعتبر هذه الدورة الآن واحدة من أفضل وأكبر الدورات على مستوى التخصصات الطبية، وقد بدأت بمبادرة من منسوبي كلية الطب في جامعة القصيم بهدف رسم طريق الطبيب قبل التخرج وتمهيد الطريق له نحو اختيار التخصص المناسب وبدء مسيرة مهنية ناجحة.