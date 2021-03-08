مدير إدارة الشؤون الاجتماعية والأسرة بمنظمة التعاون الإسلامي: المرأة السعودية حققت قفزات في التنمية الوطنية

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أكدت مدير إدارة الشؤون الاجتماعية والأسرة بمنظمة التعاون الإسلامي مها مصطفى عقيل، أن مناسبة اليوم العالمي للمرأة يعد احتفاءً بإنجازاتها ومكانتها في المجتمع والدور الذي تقوم به داخل أسرتها وفي العمل وتسعد المرأة بهذا التقدير والاحتفاء.

وقالت عقيل :” إننا في المملكة نفخر ونعتز بما نحظى به من دعم ورعاية وتمكين من حكومتنا الرشيدة – أيدها الله -، فمنذ إطلاق رؤية المملكة 2030 حققت المرأة السعودية قفزات نحو تحقيق المساواة وتقلد المناصب القيادية, كما حققت تقدماً ملحوظاً في كافة المجالات محلياً ودولياً “.